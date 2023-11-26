مفاجاة ..تفاصيل إصابة القندوسي ومدة غيابه عن الملاعب

كشفت الآشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

كما كشفت التقارير الطبية عن تعرض حسين حسني لاعب سيراميكا كليوباترا، لخلع في الكتف، وجار تحديد فترة علاج وتأهيل كلا اللاعبين، تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف. وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربع بطولات هي الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.