سقوط شخصين ينقبان عن الذهب بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والاتجار بها بالمخالفة للقانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائقين (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال استقلالهما سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، وعثر بداخلها على (كيس بلاستيكى بداخله قطع ذهبية ، ميزان حساس ، مبلغ مالى عملات "أجنبية"، مولد كهربائى ، 6 أجولة من أحجار الكوارتز والتى تحتوى على خام الذهب).

بمواجهتهما اعترفا بأن القطع الذهبية والأجولة حصيلة استخلاصهما من أعمال التنقيب العشوائى غير المشروع عن خام الذهب والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة فـى خام الذهب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.