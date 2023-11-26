عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

وفاة طارق عبد العزيز
وفاة طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز .. حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنان ، بعد الإعلان بشكل مفاجئ عن وفاة طارق عبدالعزيز إثر أزمة قلبية ، عن عمر يناهز 55 عام . 

رحل طارق عبدالعزيز وهو في لوكيشن التصوير أثناء قيامه بتصوير مشاهده في مسلسل وبقينا أثنين مع النجمة رانيا يوسف ، لتأتي وفاة طارق عبدالعزيز المفاجئة صدمة كبيرة لزملائه النجوم ولمحبيه خاصة وأنه له طلة مميزة على الشاشة .

 

سبب وفاة طارق عبدالعزيز

توفى الفنان طارق عبدالعزيز بسبب أزمة قلبية تعرض لها ، حيث سقط مغشياً عليه أثناء التصوير بعدما أصيب بتنشجات ، وتم نقله إلى مستشفى في الشيخ زايد من أجل إنقاذه .

وبحسب ما تم تداوله ، فإن الفنان طارق عبدالعزيز تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتسببت في إيقاف قلبه ، وبعد دخوله العناية المركزة تم إنعاشه وعاد قلبه للعمل ثانية ، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوقف قلبه تماماً وتوفي إثر الأزمة . 

وفاة طارق عبدالعزيز

مرض طارق عبد العزيز

طارق عبدالعزيز كان يعاني من مشاكل بالقلب ، وأجرى عملية بالقلب في شهر يونيو الماضي ، أي من حوالي 4 أشهر، وقام بإجراء قسطرة بالقلب وتركيب دعامات حتى تحسنت حالته الصحية ، لكن يبدو أن الأزمة استمرت وعادت له من جديد حتى أنهت حياته . 

وبعد العملية الأولى نشر طارق عبد العزيز صورة له بعد نجاح العملية وكتب على حسابه على فيسبوك :"اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر  ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

وتابع: " وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا  محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

وفاة مصطفى درويش 

الغريب في الأمر أن وفاة طارق عبدالعزيز جاءت مشابهة الى حد كبير لـ وفاة مصطفى درويش في مايو الماضي ، وبنفس الطريقة ، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته.

وتعرض حينها مصطفى درويش لنوبة قلبية ، رغم انه لم يعاني من أي أمراض ولم يصاب بأي أزمات قلبية سابقة ، لكنه تعرض للقلق ولم يستطع النوم ، وبعدها خلد إلى نومه واصابته الأزمة وتوفي فوراً . 

وصية الفنان طارق عبد العزيز

وبعد وفاة طارق عبد العزيز ، نشر المخرج مجدي الهواري منشوراً عبر حسابه على فيسبوك ، وكتب فيه وصية الفنان الراحل طارق عبد العزيز له قبل وفاته .

وكتب مجدي الهواري :" زي ماقولتلي لما اموت يامجدي ابقي قول للناس عندك تترحم علي انت حبيبك كتير ، حاضر ياطارق والنبي ياناس ديه واصية ، تعالوا نترحم عليه  كلنا ".


وتابع الهواري :"بس عايز اقولك انك حبيبك كتيييير اوي انت كمان ياطارق واهو الدليل رحمة الله عليك ياصحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان لله وان اليه راجعون ومش مصدق والله الي الان".

وفاة طارق عبدالعزيز طارق عبدالعزيز سبب وفاة طارق عبدالعزيز مرض طارق عبد العزيز وفاة مصطفى درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

موضوعات متعلقة

كسرت قلبنا .. هنيدي ينعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.. انتبه لـ5 علامات تكشف اقتراب إصابتك بمرضه

ترشيحاتنا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

المياه تفيض عن ضفاف البحر.. أعاصير وأمطار غزيرة تتسبب في كارثة بـ تركيا

السيسي يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوي نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة عام

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

بعد قرار الحكومة.. أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب فى مصر

إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية باختناق نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل الغاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

كيمو وانتيمو .. طارق عبد العزيز يتوفى في نفس موعد رحيل عامر منيب

هجمات على مواقع هامة .. ذكرى تفجيرات مومباي| ماذا حدث؟

بالحجاب .. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها| شاهد

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ