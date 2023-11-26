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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك وأبو سليم .. التعادل السلبي يحسم نصف الساعة الأولى من المباراة

الزمالك
الزمالك

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبو سليم، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على كافة مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وبعد مرور 30 دقيقة من أحداث المباراة لم ينجح الزمالك في تسجيل هدف رغم الهجوم الضاغط والاستحواذ الكبير على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة11 من عمر المباراة كاد أحمد سيد زيزو أن يحرز هدف التقدم من خلال تسديدة خرجت أعلى العارضة للفريق الليبي.

ويستضيف نادي الزمالك، فريق أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الكونفدرالية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو سليم الليبي باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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