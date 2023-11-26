الغربية.. زوج ينهي حياة مراته والسبب صادم

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي زوج متهم بإنهاء حياه مراته بواسطة أداة حادة بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين وهى حامل بسبب خلافات أسرية بينهما بقرية الراهبين بمركز سمنود .

كما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة وتم التصريح بالدفن.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مستشفي سمنود يفيد باستقبال فتاة في العقد الثاني جثة هامدة ومقيمة بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود ، وتوجد شبهه جنائية في الوفاة وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة.

كما باشرت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية برئاسة الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي محل البلاغ بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود، وتبين مصرع زوجة تدعى رانيا صلاح الدين عبدالله قاسم 27 سنة حاصلة علي بكالوريوس ألسن علي يد زوجها سمير ونيس البهى يبلغ من العمر 31 عاما - اعمال حرة ، نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلي مشاجرة أقدم الاخير علي اثرها بإنهاء حياة المجني عليها بطعنها بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين" ثم قام بذبحها .

وافادت التحريات الأمنية أن الزوج المتهم متزوج من المجني عليها منذ عام وأن المجني عليها كانت حامل ، وحدثت خلافات بينهما أسرية واقبل الزوج علي إنهاء حياة زوجتة طعنا وذبحا وهى حامل حتي فارقت الحياة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات.