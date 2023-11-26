عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية.. زوج ينهي حياة مراته والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي زوج متهم بإنهاء حياه مراته بواسطة أداة حادة بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين وهى حامل  بسبب خلافات أسرية بينهما بقرية الراهبين بمركز سمنود .

كما تم  نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة وتم التصريح بالدفن.

تنظيم ندوتين بـ طب طنطا للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مستشفي سمنود يفيد باستقبال  فتاة في العقد الثاني جثة هامدة ومقيمة بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود ، وتوجد شبهه جنائية في الوفاة وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة.

كما باشرت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية برئاسة الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي محل البلاغ بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود، وتبين مصرع زوجة تدعى رانيا صلاح الدين عبدالله قاسم 27 سنة حاصلة علي بكالوريوس ألسن علي يد زوجها سمير ونيس البهى يبلغ من العمر 31 عاما - اعمال حرة ، نتيجة  نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلي مشاجرة أقدم الاخير علي اثرها بإنهاء حياة المجني عليها بطعنها بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين"  ثم قام بذبحها .

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد

وافادت التحريات  الأمنية أن الزوج المتهم متزوج من المجني عليها منذ عام وأن المجني عليها كانت حامل ، وحدثت خلافات بينهما أسرية واقبل  الزوج علي إنهاء حياة زوجتة طعنا وذبحا وهى حامل حتي فارقت الحياة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الزوج المتهم تحرر محضر بالواقعة ت الأجهزة الأمنية بسلاح أبيض سياره أسعاف سلاح ابيض زوج ينهي حياة زوج المتهم زوجها زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

موضوعات متعلقة

تنظيم ندوتين بـ طب طنطا للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

المياه تفيض عن ضفاف البحر.. أعاصير وأمطار غزيرة تتسبب في كارثة بـ تركيا

السيسي يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوي نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة عام

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

بعد قرار الحكومة.. أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب فى مصر

إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية باختناق نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل الغاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

كيمو وانتيمو .. طارق عبد العزيز يتوفى في نفس موعد رحيل عامر منيب

هجمات على مواقع هامة .. ذكرى تفجيرات مومباي| ماذا حدث؟

بالحجاب .. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها| شاهد

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ