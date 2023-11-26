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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن مصادر مطلعة، بأن هناك جهودا مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة. 

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

 تمديد الهدنة لعدة أيام أخرى


وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم، ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الهدنة الإنسانية الهدنة في قطاع غزة القاهرة الإخبارية الشهداء والمصابين

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