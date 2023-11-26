تأهيل الطلاب لسوق العمل.. إجراءات كبيرة من الجامعات لزيادة خبرات الخريجين .. وكورسات لغات للحصول على وظيفة مناسبة

خبراء التعليم:

يجب تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب

يجب الاهتمام بالتعليم العملي وتطوير مهارات التواصل والقيادة لدى الطلاب

تشجع الابتكار وتعزز مهارات الطلاب العملية يحقق جودة التعليم وتأهيل الطلاب للعمل في سوق العمل

تعمل الجامعات على تنمية طلابها وتأهيلهم حتي يكون على استعداد لمواجهة سوق العمل وذلك من خلال البرامج التدريبية للطلاب بهدف تنمية المهارات و تأهيلهم لمواجهة التطور التكنولوجي و متطلبات سوق العمل ، حرصا علي تحقيق التنمية .

تسعى الجامعات إلى تعزيز التعليم العملي والتفكير النقدي وتطوير مهارات التواصل والقيادة لدى الطلاب. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة.

تنظم كليات جامعة القاهرة ، عددا من الدورات التدريبية التى تساعد الطلاب على التأهل لسوق العمل بعد الحياة الدراسية.

و من أهم مراكز جامعة القاهرة التدريبية التي تهدف لتاهيل الطلاب لسوق العمل و تنمية مهاراتهم المختلفة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، ويخدم المركز آلاف الطلاب، ويضم عدد من المعامل من أحدث معامل اللغات الأجنبية المستخدمة على مستوى الجامعة، كما يضم نخبة متميزة من الأساتذة الذين يقومون بتدريس اللغات الأجنبية بالجامعات المصرية.

وأشارت الدكتورة منار عبد المعز مدير المركز أنه في إطار مبادرة "تعلَم، تواصَل" على أهمية تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب، فالترجمة تعد جسراً أساسياً للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب، كما أنها تساعد على تحقيق التفاهم والتعاون الدولي.

يعمل مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية على أن يكون نموذجًا يحتذى في تعليم اللغات الأجنبية والترجمة على المستويين النظري والتطبيقي، وتحمل مسؤولية الانتماء لجامعة القاهرة.

يسعى مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية أن يصبح المركز رائدًا في تقديم خدمات التعليم وأن يسهم بشكل فعال ودائم في تحقيق تنمية التعليم والثقافة، وأن يشارك في تشكيل الوعي العام بمصر.

ينظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، دورة تدريبية عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية من المنزل، تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإسبانية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

ستقدم الدورة التدريبية فرصة لتعلم اللغة الإسبانية من الصفر لتوسيع آفاقك وغوص في الثقافة الإسبانية تعلم القواعد الأساسية والمفردات المفيدة والعبارات الشائعة وستحسن نطقك، وكل ذلك عن عبر اونلاين، وتنطلق الورة التدريبية من يوم الأحد القادم الموافق 3 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 6 مساء.

واوضح المركز أنه تم تصميم الدورة التدريبية لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإسبانية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية، وانه سيتم إرشاد المشتركين خطوة بخطوة من خلال دروس تفاعلية وتمارين عملية وأنشطة ممتعة.

وعلى جانب آخر قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق، أن الاهتمام بالتعليم العملي وتطوير مهارات التواصل والقيادة لدى الطلاب يعد من اهم التوجهات التعليمية الحديثه وأحد أهم الخطوات لضمان تأهيل الطلاب بشكل شامل لاحتياجات سوق العمل المتطورة.

واضاف عميد تربية عين شمس السابق، انه يجب أن يكون هناك بيئة تعليمية تشجع على الابتكار وتعزز مهارات الطلاب العملية لتحقيق جودة التعليم وتأهيل الطلاب للعمل في سوق العمل، وأن التركيز على تعزيز التعليم العملي وتطوير المهارات يزيد من فرص توظيف الخريجين وتحسين أدائهم في السوق العمل.

وعلى جانب آخر تواصل كليات جامعة القاهرة انفتاحها على الجامعات العالمية المرموقة ،حيث نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة رحلة علمية تدريبية بإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، لطلاب الكلية ،إلى جامعة أوتونوما برشلونة بأسبانيا.

وذلك فى إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة، وجامعة برشلونة، والتى تعد من كبريات الجامعات الحكومية وتحتل المركز الأول فى اسبانيا،كما تحتل مركزا متقدما فى التصنيفات الدولية.

وعبرت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام والمنسق العام لبرنامج التعاون مع جامعة أوتونوما في برشلونة إسبانيا خلال مشاركتها وفد الرحلة التدريبية، عن بالغ تقديرها لحرص الوفد الطلابي على المشاركة في إطار تعظيم الفرص من العائد التدريبي وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وجامعة أوتونوما.

ونوهت، إلى أن الزيارة حققت أهدافها والتي تمثلت في إجراء عدة اجتماعات لمناقشة سبل وأوجه التعاون الأكاديمي بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية علوم الاتصال بجامعة أوتونوما، وقد تم اللقاء مع بروفيسور سامي طايع مدير البرنامج الدولي في جامعة أوتونوما، وبروفيسور خوسيه مانويل، أستاذ ومدير برامج الدراسات العليا بجامعة أوتونوما، والرئيس السابق لاتحاد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، والبروفيسورة ماريانا بسيلا، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.

وصرحت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية والمنسق العام لبرنامج التعاون الدولي مع جامعة أوتونوما بأنه تم خلال الاجتماعات مع مسئولي كلية علوم الاتصال بالجامعة الإسبانية الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، بحيث يمنح لطلاب في كلية الإعلام جامعة القاهرة فرصة قضاء فصل دراسي في جامعة أوتونوما في الفترة من ١٩ فبراير إلى ١١ مايو ٢٠٢٤، على أن تتم معادلة المواد الدراسية في جامعة أوتونوما بالمواد التي يدرسها الطالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتم تنظيم برنامج تدريبي متقدم لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة شمل تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية الكبرى في إسبانيا والتدريب العملي للطلاب على التصوير والتسويق التاثيري والإنتاج الإعلامي لمدة أسبوعين في يوليو/ أغسطس ٢٠٢٤.



وأشارت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام إلى أنه تم تنفيذ التدريب الدولي للطلاب على مدار10 أيام ،وشمل البرنامج تدريبًا عمليًا للطلاب على الإنتاج الإعلامي والفني ومهارات المونتاج والتصوير وإعداد المحتوى الإعلامي والإخباري وإخراجه، وقدم الطلاب فيلما وثائقيا من إخراجهم حول الثقافة المصرية والإسبانية تحت إشراف المدرب الإسباني الدولي ألفارو ألفرتو، وتخللت فترة الزيارة تنظيم عدة زيارات ثقافية وسياحية لمدينة برشلونة وتاراجونا.

وصاحب وفد كلية الإعلام جامعة القاهرة خلال هذه الجولات مرشدون سياحيون قاموا بشرح المعالم الثقافية والتاريخية للطلاب لتثقيفهم وزيادة معارفهم، كما تبادل الطلاب مع المرشدين الأسبان الحديث حول الثقافة والحضارة المصرية.

وقالت عميدة كلية الإعلام إن فعاليات زيارة البعثة التدريبية تضمنت إجراء مناظرة ثقافية حول قضايا السلام ودور الإعلام في معالجتها، وتمت المناظرة بين الأساتذة والطلاب من الطرفين المصري والإسباني وطلاب دوليين من جنسيات أخرى ،وزار وفد كلية الإعلام استوديوهات ومعامل الإنتاج الإعلامي والقاعات التي يتدرب فيها الطلاب في جامعة أوتونوما للتأكد من فعالية التدريب وتنفيذه على الوجه الأمثل الذي يعظم استفادة الطلاب.