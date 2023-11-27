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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب.. التموين توجه رسالة للمواطنين| فيديو

سبائك الذهب
سبائك الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن المشغولات الذهبية المصرية تضاهي المنتجات العالمية، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على المنافسة عالميا لانخفاض المصنعية المصرية.

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لدعم الاقتصاد.. التموين تكشف كواليس شراء سبائك الذهب من ATM للمواطنين |فيديو

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بسبب ارتفاع الدولار.. التموين تكشف تفاصيل زيادة أسعار الذهب..وتوجه نصيحة للمواطنين


أضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير ، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تصدر المشغولات الذهبية لدول أوروبية والخليج، لافتا إلى أن سبب ارتفاع أسعار الذهب، جراء ارتفاعه عالميا بقيمة 130 دولارا، كما أن قيمة الذهب أصبحت مرتفعة بشكل كبير، ولابد أن يتماشى مع السعر العالمي، بالإضافة إلى تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة.


وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أنه يتم تصدير مشغولات ذهبية بكميات كبيرة إلى العالم والخليج، من السبائك والذهب، موضحا أن المشغولات الذهبية داعمة بقوة للاقتصاد المصري.


وأوضح أن المشغولات الذهبية لها أهمية كبرى، حيث يوازي كل 100 طن من الذهب 6 مليارات دولار، مبينا أن الدول تسعى لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للذهب، ومصر الآن تملك رصيدا جيدا منه، بما يعادل 125 طنا من احتياطي البنك المركزي، معقبًا :"نأمل أن تتخطى الـ 200 طن بالمجهودات الكبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية".

 

إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين


ونوه إلى أن وزير التموين، شهد اليوم، إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين، موضحا أن هذه الخدمة متاحة في العالم منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا: "يتم طلب قيمة الذهب من الماكينة، ووضع النقود بثمن سعر الجرام الحالي، ويحصل على الفور المواطن على الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها بمنتهى البساطة، وهو أمر متداول ويساعد على الادخار، وتم البدء به في مصر اليوم في أحد المولات".
 

الذهب سبائك الذهب ماكينة ATM الدكتور ناجي فرج صناعة الذهب

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