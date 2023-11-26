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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حزب التجمع: السيسي فارس أمين على بلده.. ورفض إغراءات بالجملة لتهجير الفلسطينيين

دعم شعبي للرئيس السيسي
دعم شعبي للرئيس السيسي


قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع،  إن مشهد الانتخابات الرئاسية، شديد الأهمية بالنسبة لمستقبل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التنافس في الانتخابات الرئاسية بالبرامج خاصة مع مشاركة الأحزاب بالإضافة إلى واقع الرئيس الحالي للدولة المصرية وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.


أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن حملة المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اخترت طريقا لها في التعبير عن نفسها ودعم مرشحها بلقاء النقابات دون التأثير على المشهد والدعم لغزة جراء الحرب عليها، مبينا أن لقاءات المرشحين يقومون بعرض برنامجهم وأنفاسهم.


وشدد على أن الحضور سيكون كثيرا أمام صناديق الانتخابات من أجل الرئيس السيسي ودعمه وانتخابه في الاستحقاق الدستوري، بعد موقفه الكبير في الحرب على غزة، قائلا:"كان فارس أمين على الأمن القومي المصري، وكان وحيدا في مواجهة العالم، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، خلاف ما قام به في 30 يونيو، وتأييد شعبي كامل من الشعب، ولم يكن انقلابا عسكريا، وكان انقلابا شعبيا وراء الرئيس السيسي".


وأوضح  رئيس حزب التجمع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دعما شعبيا للرئيس السيسي، بعد مواقفه تجاه الحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان السند للشعب المصري، والآن هو السند للشعب الفلسطيني بعيدا عن الاتجاه العالمي.


وأشار إلى أن الشعب المصري، استوعب أخيرا أن الرئيس السيسي، عرض عليه إغراءات كثيرة وحوافز منها سد ديون مصر من أجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي والتهجير القسرى للشعب الفلسطيني، إلا أنه رفض وقف ضده، ويحافظ على الأمن القومي المصري، ولم يصارح شعبه بهذا بل صارح العالم بموقفه وموقف الشعب المصري، وعدم السماح بالتهجير داخل غزة أو خارج أو مصر أو أي دول في المنطقة، وهذا ما حدث خلال اللقاءات التي عقدها مع ممثلي العالم وبالأخص وزير الخارجية الأمريكية.
 

حزب التجمع الرئيس السيسي تهجير للفلسطينيين

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