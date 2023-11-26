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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: تقدّيم مساعدات لـ 620 شخصا محاصرين داخل كنيسة في غزة

صدى البلد

أعلن الدكتور حسين الشبلي أمن عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين في عمان، اليوم الأحد، تقديم المساعدة لمئات من المحاصرين داخل كنيسة في قطاع غزة،.

وقال الشبلي، إن الهيئة قدّمت المساعدات اللازمة والمواد الغذائية إلى نحو 620 شخصا، بينهم 60 طفلاً من ذوي الإعاقة لجأوا إلى داخل كنيسة دير اللاتين طلباً للأمان.

وتقع الكنيسة- وفق أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية- على مقربة من المستشفى الأردني العسكري الميداني في تل الهوا.

وثمن المواطنون داخل الكنيسة، الجهود الأردنية في مساعدة أهالي القطاع خلال هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين الشكر إلى الملك عبدالله الثاني على كل ما يقدمه من أجلهم وجميع الأشقاء الفلسطينيين.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أشار لهذه العائلات المحاصرة أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي كانت تطلب العون والمساعدة خلال الأسابيع الماضية.

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