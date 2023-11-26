عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة عام تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد .
جاء بقرار الرئيس الصادر في الجريدة الرسمية برقم 551 لسنة 2023، تعيين قيادات البنك وذوي الخبرة ضمن اعضاء مجلس الادارة البنك المركزي والذي يترأسه المصرفي الكبير حسن عبدالله بصفته قائما بأعمال محافظ البنك لمدة عام بدأت من 18 اغسطس الماضي .
وتضمنت عضوية مجلس إدارة البنك، اختيار طارق الخولي، رئيس بنك الشركة  المصرفية سايب، بصفته نائبا لمحافظ البنك المركزي و خلفا لجمال نجم الذي كان يشغل منصبه .
وتم تجديد تعيين رامي أبو النجا، في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري .

الرقابة المالية 

وتم تعيين أصحاب الخبرة في عضوية مجلس إدارة البنك لمدة عام تضمنت محمد فريد، قائما بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة    بصفتها خبيرة اقتصادية و علي الفرماوي الخبير التكنولوجي  وكلا من سيمحة فوزي و حسن الخطيب بصفتهما خبيري اقتصاد، وكذلك شريف حسين كامل وعصام عبد الهادي عامر، بصفتهما خبيران ماليان و محاسبين.

وتم اختيار محمد الديب والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الاهلي QNB ليكون في منصب خبير مصرفي بمجلس الإدارة للبنك.

وألزم قرار رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذه في اليوم التالي لنشره

WhatsApp Image 2023-11-26 at 9.53.08 AM
WhatsApp Image 2023-11-26 at 9.53.08 AM
WhatsApp Image 2023-11-26 at 9.53.09 AM
WhatsApp Image 2023-11-26 at 9.53.09 AM
WhatsApp Image 2023-11-26 at 9.53.09 AM (1)
WhatsApp Image 2023-11-26 at 9.53.09 AM (1)
البنك المركزي المحافظ حسن عبد الله الجريدة الرسمية الهيئة العامة للرقابة المالية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

ترشيحاتنا

50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا ورشدي

محافظ المنيا يوجه صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين بحادث الصحراوي الشرقي

الأسعار مبالغ فيها .. الغرف التجارية: السعر العادل للسكر 27 جنيها|فيديو

كتائب القسام تكشف عن ردها بعد دخول نتنياهو إلى قطاع غزة

باحثة : سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف طفل فلسطيني

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن تطبيق التسعير الجبرية على السكر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري في باريس.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ