ننشر تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة عام تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد .

جاء بقرار الرئيس الصادر في الجريدة الرسمية برقم 551 لسنة 2023، تعيين قيادات البنك وذوي الخبرة ضمن اعضاء مجلس الادارة البنك المركزي والذي يترأسه المصرفي الكبير حسن عبدالله بصفته قائما بأعمال محافظ البنك لمدة عام بدأت من 18 اغسطس الماضي .

وتضمنت عضوية مجلس إدارة البنك، اختيار طارق الخولي، رئيس بنك الشركة المصرفية سايب، بصفته نائبا لمحافظ البنك المركزي و خلفا لجمال نجم الذي كان يشغل منصبه .

وتم تجديد تعيين رامي أبو النجا، في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري .

الرقابة المالية

وتم تعيين أصحاب الخبرة في عضوية مجلس إدارة البنك لمدة عام تضمنت محمد فريد، قائما بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة بصفتها خبيرة اقتصادية و علي الفرماوي الخبير التكنولوجي وكلا من سيمحة فوزي و حسن الخطيب بصفتهما خبيري اقتصاد، وكذلك شريف حسين كامل وعصام عبد الهادي عامر، بصفتهما خبيران ماليان و محاسبين.

وتم اختيار محمد الديب والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الاهلي QNB ليكون في منصب خبير مصرفي بمجلس الإدارة للبنك.

وألزم قرار رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذه في اليوم التالي لنشره

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