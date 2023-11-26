التوتر يتصاعد.. مطالب باستقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية من منصبه

قالت نائبة رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع، ماريانا بيزوجلا، اليوم الأحد، إنه يجب على القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، الاستقالة؛ بسبب عدم وجود خطة عمل للعام المقبل.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قالت ماريانا بيزوجلا: "نعم، لم يستطع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية تقديم خطة لعام 2024. لا كبيرة ولا صغيرة… وقال الجيش ببساطة إنهم بحاجة إلى أخذ ما لا يقل عن 20 ألف مواطن شهريا”.

وأضافت: “لم تكن هذه المناقشة علنية، لكن التوتر كان يتزايد، والآن أصبح الوضع متوترا، لدرجة أنه إذا لم تتمكن القيادة العسكرية من تقديم أي فكرة لعام 2024، وكل مقترحاتهم للتعبئة تتلخص في حقيقة أن هناك حاجة إلى المزيد من الناس دون أدنى مقترحات لإجراء تغييرات على نظام الجيش الأوكراني، فيجب أن تغادر هذه القيادة”.

ووفقا لها، فإن عدم الرضا عن عدم وجود أي خطط محددة لـ"زالوجني" نشأ في صيف هذا العام، عندما بدأ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.