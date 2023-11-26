ضربة قوية لـ زيلينسكي .. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن الغرب أوضح أنه لم يعد بحاجة إلى أوكرانيا أو رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” على منصة يوتيوب: "لم تعد هناك حاجة لزيلينسكي وأوكرانيا، حيث لم يعد بإمكانهما مواصلة الصراع".

وشدد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، على أنه حتى لو نقلت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، فلن يتمكن أحد من استخدامها، لأن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من الجنود.

وأوضح جونسون، أن “الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى كييف كانت رسمية فقط، لأن الدعم الغربي لن يساعد القوات الأوكرانية على الفوز على الجبهة”.

وخلص ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق إلى القول: "الغرب وأوكرانيا يحاولون تجنب ما لا مفر منه".