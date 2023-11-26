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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم إلى نقدي.. وننتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تأثرت بالأحداث العالمية كحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى حرب غزة، ما أدى لارتفاع أسعار الشحن التي ارتفعت قليلًا حول العالم.
 

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من ناحية أخرى، قال وزير التموين في مداخلة تليفونية ببرنامج  “كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON”، "لو طرحنا الخبز الحر للمواطنين بسعر السوق، سيصل سعره إلى جنيه بدلًا من 5 قروش، لأن رغيف العيش يكلف الحكومة جنيها كاملا، ونبيعه بـ5 قروش، والحكومة تدعمه بـ95 قرشًا، وإذا قررت الدولة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي سيكون الأمر اختياريًا للمواطن".
كما أضاف الوزير أن مصر استطاعت الحصول على بعض القروض لشراء القمح، منوها بأن الحكومة تدرس تحويل الدعم إلى نقدي، ولكن تنتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية.

https://fb.watch/ozrexY9yM2/?mibextid=Nif5oz

 

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