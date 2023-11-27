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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمر مستحيل.. أسامة المندوة: لا حلول في وجود نتنياهو

صدى البلد

قال الفريق أسامة المندوه وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، أحد أبطال أكتوبر، أن لا حلول للقضية الفلسطينية في وجود رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فهو قادر على التعامل مع الضغط الأمريكي إذا وجد.

وأوضح المندوه في مقابلة مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أن إعلام المقاومة الفلسطينية كسب طيلة الحرب،  وأن الإعلام الإسرائيلي فشل فشل ذريع مثل فشله يوم ٧ أكتوبر، لافتا إلي أن فترة الهدنة تعد استراحة محارب للمقاومة الفلسطينية لتحسين أوضاعهم والحالة النفسية للشعب الفلسطيني لاسيما مع الإفراج عن الأسرى.

وأضاف أن نتنياهو  وضع أهداف صعبة التنفيذ تماما، وفي مقدمتها  القضاء على حماس وهذا صعب للغاية،  لافتا إلي ان المدرعات والدبابات لا تستطيع التعامل مع الأفراد، ودائما في حرب المدن الفرد اقوى من الدبابة.

أهداف غير معلنة

وأشار الي أن إسرائيل لديها أهداف غير معلنة مثل تدمير كل غزة وتهجير الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وتدمير القدرة العسكرية لحماس وهذا تحقق الكثير منها، لكن القضاء على حماس واستعادة الأسرى بالعمل العسكري هذا لم يحدث.

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