بيان عاجل من رئيس وزراء تايلاند بشأن المواطنين المفرج عنهم من حماس

قال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، أن الرهائن التايلانديين الثلاث الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة في صحة جيدة.

وقال تافيسين عبر حسابه على منصة "إكس": "أنا مسرور، مشيرا إلى أن المواطنين التيلانديين الثلاثة في صحة جيدة ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.

وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء التايلاندي على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، إن 4 مواطنين تايلانديين أفرج عنهم من بين 17 أفرجت عنهم الحركة ضمن اتفاق مع إسرائيل، والباقي هم 13 إسرائيليا.

وأضاف تافيسين بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر السبت "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".

وقالت حماس في بيان لها على "تلجرام": "استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستكمل حركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين داخل قطاع غزة".