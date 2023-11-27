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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير غطاس: تفاصيل جديدة في صفقة تبادل الأسرى

صدى البلد

أكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت العديد من المستشفيات الفلسطينية ظنا منهم لتحرير رهائنهم.

وأضاف "غطاس"، خلال لقائه ببرنامج أخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، المذاع على شاشة النهار، أن مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة و إدخال المساعدات الإنسانية و الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

ولفت "غطاس"، إلى أن الولايات المتحدة طالبت الدولتين مصر و قطر للتوسط بشأن إبرام صفقة لتبادل الأسرى، و قد استغرق هذا الأمر وقت و جهد كبير، و كانت تنص على وقف إطلاق نار إنساني لمدة 4 أيام مقترنة بعبارة "قابلة للتمديد"، بالإضافة أنها تنص على الإفراج عن 50 مقابل 150 رهين، بمعنى ان كل أسير إسرائيلي يقابلها 3 من الأسرى الفلسطينيين.

 

وتابع، أن المرأة والأطفال كان لهم الأولوية في مسألة تحرير الرهائن، موضحا أن اليوم الأول أُجرت العملية بشكل دقيق، أما في اليوم الثاني حدث تأخير بسبب أن حماس قالت إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ببنود الصفقة، مضيفا أن اليوم حدثت بعض المناوشات الصغيرة و خاصة فيما يتعلق بإدخال المواد. 

 

وفد أمني مصري و قطري 

وأستطرد: أن هناك وفد أمني مصري رفيع المستوى موجود الأن في تل أبيب، و كذلك وفد أمني قطري معه، منوها إلى أن مدير « c I a » و هي أحد مفاتيح الضبط و السيطرة في العالم، سيصل إلى إسرائيل الليلة.
 

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