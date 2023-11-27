تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج الشبابي Galaxy A15

كشفت تسريبات سعر هاتف Galaxy A15 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمخصص للشباب ومحدودي الدخل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف خلال أسابيع قليلة.

وبحسب موقع PhoneArena فإنه تم رصد سعر هاتف Galaxy A15 على موقع Walmart بسعر يبدأ من حوالي 139 دولارًا أمريكيا، مما يشير إلى أن سعره عند الإطلاق سيكون مناسبا لعدد كبير من المستخدمين.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A15 بمعالج +Dimensity 6100 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.

وسيوفر هاتف سامسونج Galaxy A15 بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 6.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A15 بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.5 بوصة، مع دقة 1080 بكسل، وجودة عرض +Full HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة على جانب الشاشة.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A15 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعرات بدقة 5 ميجابكسل و2 ميجابكسل، مخصصة للقطات الماكرو واستشعار العمق، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.