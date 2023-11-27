الأهلي يكشف عن ملعب مباراته مع سموحة.. تعرف عليه

كشف النادي الأهلي عن الملعب الذي سيخوض عليه لقاء سموحة المقبل المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وحدد النا\ي الأهلي ملعب المقاولون العرب لخوض اللقاء عليه يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء.

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على استاد السلام، في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



جاءت المباراة قوية وحماسية، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، كما تصدت العارضة لهدف محقق في الشوط الأول من محاولة إمام عاشور وكذلك رأسية محمود كهربا.



افتتح محمود كهربا التسجيل في الدقيقة 66 برأسية من تصويبة إمام عاشور، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة ببطن القدم، واختتم صلاح محسن الثلاثية في الدقيقة 87 برأسية من عرضية متقنة حملت توقيع محمد مجدي أفشة.



الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية، وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط بقوة مدعومًا برغبة ملحة في هز الشباك وقتل المباراة مبكرًا، معتمدًا على انطلاقات إمام عاشور وكريم فؤاد خلف رأس الحربة محمود كهربا.



في الدقيقة 4 تصدت العارضة إلى هدف محقق من إمام عاشور، بعدما استقبل تمريرة طولية من مروان عطية لترتد الكرة مجددًا إلى محمود كهربا فلعبها برأسه لترتد بغرابة من العارضة مرة أخرى.

تصدى الشناوي في الدقيقة 6 لتهديد قوي من فريق ميدياما، عندما انفرد حميدو عبدول فاتاو وتوغل داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد لكن الشناوي انقض برشاقة ويقظة على الكرة وحافظ على نظافة شباكه.

واصل الأهلي ضغطه وفي الدقيقة 20 انطلق كريم فؤاد من الناحية اليمنى وراوغ أكثر من لاعب ومرر الكرة عرضية متقنة إلى محمود كهربا فلم يحسن استقبالها، ولو كان وضع قدمه في الكرة لعانقت الشباك لكنها مرت من فوق قدمه لتصل إلى حسين الشحات، فسدد، وكاد يخطئ حارس ميدياما فيلكس كيي الذي عاد وسيطر على الكرة.

في الدقيقة 26 لاحت للأهلي فرصة محققة لهز الشباك عندما مرر إمام عاشور الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء فهيأها كريم فؤاد إلى حسين الشحات، فسدد قوية لكن الكرة ارتدت من أقدام مدافعي ميدياما قبل أن تعانق الشباك.

اشتعلت المباراة وسط الهجوم الضاغط للأهلي الذي أجبر فريق ميدياما على العودة بكامل صفوفه للدفاع بحثًا عن تأمين شباكه، وسط غابة من السيقان منعت الأهلي من الوصول للمرمى.



تعرض محمد عبد المنعم للإصابة في كرة مشتركة مع محمد الشناوي وتوقفت المباراة لتلقي عبد المنعم العلاج.



مرت الدقائق الأخيرة على نفس الوتيرة، هجوم من الأهلي ودفاع من المنافس، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 0/0.



الشوط الثاني:

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر سخونة وإثارة، عندما انطلق كريم فؤاد في الدقيقة 47 ومرر الكرة عرضية متقنة على رأس محمود كهربا، فسدد قوية، لكن حارس المرمى فيلكس كيي تصدى بصعوبة لرأسية كهربا.

مع الدقيقة 52 مرر حسين الشحات الكرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، فتقدم إمام بسرعته وسدد من لمسة واحدة مباشرة في المرمى لكن حارس ميدياما تصدى للكرة.

في الدقيقة 61 يجري الأهلي التغييرين الأول والثاني بمشاركة بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وخروج كريم فؤاد وأليو ديانج.

مع الدقيقة 63 كاد كريم الدبيس يسجل لكن حارس المرمى فيلكس كيي واصل الإجادة وأنقذ شباكه من هدف محقق محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.

الهدف الأول:

في الدقيقة 66 ومن ركلة ركنية نفذها حسين الشحات لتصل الكرة إلى إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، فسدد لكن محمود كهربا وضع رأسه في الكرة مسجلًا أول الأهداف.

في الدقيقة 71 ينقذ محمد الشناوي فرصة هدف من المنافس برأسية حملت توقيع كامارادني مامادو، لترتد الكرة إلى بيرسي تاو الذي قاد هجمة مرتدة سريعة، لكن الحارس والدفاع الغاني أفسدا الهجمة.

الهدف الثاني:

في الدقيقة 75 يستغل حسين الشحات خطأ دفاعيًّا ويمرر الكرة إلى كهربا في عمق منطقة الجزاء، فسدد كهربا الكرة في المرمى لكن الحارس فيلكس وضع يده في الكرة قبل أن تعانق الشباك، لترتد إلى حسين الشحات مجددًا فسدد بباطن القدم في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.

أجرى الأهلي التغييرين الثالث والرابع في الدقيقة 80 بمشاركة طاهر محمد طاهر وصلاح محسن بدلًا من محمود كهربا وحسين الشحات.

في الدقيقة 85 تصل الكرة إلى صلاح محسن وسدد بقوة، لكن الحارس تألق وتصدى للكرة قبل أن يسجل الأهلي الهدف الثالث.



في الدقيقة 86 يجري الأهلي التغيير الخامس والأخير بمشاركة أحمد نبيل كوكا وخروج إمام عاشور.



الهدف الثالث:

في الدقيقة 87 تصل الكرة إلى محمد مجدي أفشة، الذي مرر الكرة عرضية سحرية على رأس صلاح محسن وضعها على يمين الحارس مسجلًا ثالث الأهداف.



واصل الأهلي تفوقه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 3/0.