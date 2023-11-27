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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمقطع فيديو.. فنانة شهيرة تكشف أسباب انسحابها من السوشيال ميديا

بعد انسحابها من السوشيال
بعد انسحابها من السوشيال ميديا.. فنانة شهيرة تكشف الأسباب

أثارت إعلان فنانة مغربية شهيرة عن انسحابها من منصات التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة على مواقع الإنترنت. بعدما أعلنت الفنانة هناء المستقيم، المعروفة بـ هناء فقيه، عن قرارها المفاجئ بالابتعاد عن العالم الافتراضي بسبب سوء حالتها النفسية.

نشرت هناء رسالة مؤثرة على حسابها الشخصي تكشف فيها أسباب انسحابها وتوقفها عن نشر المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وقالت في مقطع فيديو نشرته، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، ان الصحة النفسية والراحة والسعادة تأتي اولا، والعالم الافتراضي به الإيجابيات والسلبيات لكن على حد وصفها بعض السلبيات لا تستطع تحملها.

وعبرت عن أسفها للانقطاع والغياب، وأشارت إلى أن قرارها جاء نتيجة تعرضها للنفاق والتنمر والتعليقات السلبية على الإنترنت. وأنها كشخص لا تستطيع تحمل تلك الضغوط النفسية وأنها تعاني من التوتر النفسي الذي يصاحبها. وأعربت عن رغبتها الدائمة في خدمة الخير وتمنت الخير للجميع.

انتشرت تلك الرسالة بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثارت استياء وتعاطف العديد من المتابعين. تعليقات المعجبين والمشجعين تضمنت كلمات الدعم والتشجيع لهناء وتمنياتهم بتحسن حالتها النفسية.

التعليقات السلبية افتراضي السوشيال ميديا

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