عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. فنانون ومشاهير سوشيال ميديا أمام معبر رفح وانتقادات للفنانة أصالة بسبب إحياء الحفلات

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها  فنانون ومشاهير سوشيال ميديا أمام معبر رفح وانتقادات للفنانة أصالة بسبب إحياء الحفلات.

 

مرابطون حتى الإغاثة.. فنانون ومشاهير سوشيال ميديا يحتشدون أمام معبر رفح

تجمع عدد من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا أمام معبر رفح منذ ساعات، تحت شعار “مرابطون حتى الإغاثة”، ومرددين هتافات لضرورة فتح المعبر ومرور المساعدات إلى أهل غزة. 

 

رغم ملابس الحداد .. انتقادات لغناء أصالة في ظل استمرار معاناة أهل غزة

وجه الجمهور عدد من الانتقادات إلى الفنانة أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإصرارها على إحياء عدد من الحفلات المتتالية منها أمس الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الغناء بالفصحى. 

 

إلغاء حفل جوائز MTV الأوروبية في باريس بسبب أحداث غزة

ألغي حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية بسبب مخاوف أمنية والوضع الراهن في العالم، وسط أحداث غزة، والصراع بين إسرائيل وحماس بحسب وصف عدد من المواقع الأجبية. 

 

أنا نازل .. مدحت العدل يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية أمام النصب التذكاري

دعا المؤلف والمنتج مدحت العدل جميع المصريين للنزول ظهر اليوم، في كل الميادين المعروفة سابقا، ومنها المنصة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، لدعم القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية لرفض ما يحدث للشعب الفلسطيني وأهل غزة. 

 

 

تضامنا مع القضية الفلسطينية .. باسم سمرة يدعو المصريين لوقفة أمام المنصة ظهر اليوم

ظهر الفنان باسم سمرة في فيديو جديد له يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة التضامنية على القضية الفلسطينية، وأهل غزة، ظهر الجمعة أمام المنصة بمدينة نصر. 

معبر رفح MTV أهل غزة الأخبار المحلية والعالمية السوشيال ميديا الفنان باسم سمرة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-10-2023

حصار شعبي لإسرائيل بسبب غزة.. والدولة العبرية تطلب من مواطنيها هذا الأمر

بالكوفية الفلسطينية .. زوجة لاعب الزمالك تُعلن تضامنها مع غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

رغم ملابس الحداد .. انتقادات لغناء أصالة في ظل استمرار معاناة أهل غزة

أنا نازل .. مدحت العدل يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية أمام النصب التذكاري

تضامنا مع القضية الفلسطينية .. باسم سمرة يدعو المصريين لوقفة أمام المنصة ظهر اليوم

أخبار الفن.. وقفة تضامنية لدعم فلسطين أمام المنصة وأنغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا

حمادة هلال للشعب المصري: بكرة هنقف عند المنصة لدعم أهل غزة

خالد جلال يقدم واجب العزاء فى سهام عبد السلام

تضامنا مع شعب فلسطين.. إلغاء الدورة الـ34 من مهرجان أيام قرطاج

بعد رسالة أنغام القاسية لـ آفيخاى أدرعي..رد فعل غير متوقع من عمرو أديب

ترشيحاتنا

مصادر: فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات لـ مواطني غزة اليوم

الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

ليلة الحسم.. وسط الطعون والانسحابات انتخابات الزمالك تنطلق لاختيار مجلس جديد

ليس لديه أي مبدأ.. الخارجية الروسية تنتقد مساعدات بايدن لإسرائيل وأوكرانيا

ضمن جولة للشرق الأوسط.. رئيس الوزراء البريطاني يزور مصر اليوم

الليلة.. صراع بين الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة أنغام| شاهد

برجيم خارق .. أربعينية تثير الجدل بتخلصها من معركة السمنة للأبد في ستة أسابيع

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة (تفاصيل)

كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس.. وهل هي آمنة الاستخدام؟

فيديو

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ