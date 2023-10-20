نشرة الفن.. فنانون ومشاهير سوشيال ميديا أمام معبر رفح وانتقادات للفنانة أصالة بسبب إحياء الحفلات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها فنانون ومشاهير سوشيال ميديا أمام معبر رفح وانتقادات للفنانة أصالة بسبب إحياء الحفلات.

تجمع عدد من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا أمام معبر رفح منذ ساعات، تحت شعار “مرابطون حتى الإغاثة”، ومرددين هتافات لضرورة فتح المعبر ومرور المساعدات إلى أهل غزة.

وجه الجمهور عدد من الانتقادات إلى الفنانة أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإصرارها على إحياء عدد من الحفلات المتتالية منها أمس الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الغناء بالفصحى.

ألغي حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية بسبب مخاوف أمنية والوضع الراهن في العالم، وسط أحداث غزة، والصراع بين إسرائيل وحماس بحسب وصف عدد من المواقع الأجبية.

دعا المؤلف والمنتج مدحت العدل جميع المصريين للنزول ظهر اليوم، في كل الميادين المعروفة سابقا، ومنها المنصة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، لدعم القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية لرفض ما يحدث للشعب الفلسطيني وأهل غزة.

ظهر الفنان باسم سمرة في فيديو جديد له يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة التضامنية على القضية الفلسطينية، وأهل غزة، ظهر الجمعة أمام المنصة بمدينة نصر.