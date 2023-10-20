نشرة الفن.. فنانون ومشاهير سوشيال ميديا أمام معبر رفح وانتقادات للفنانة أصالة بسبب إحياء الحفلات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها فنانون ومشاهير سوشيال ميديا أمام معبر رفح وانتقادات للفنانة أصالة بسبب إحياء الحفلات.
مرابطون حتى الإغاثة.. فنانون ومشاهير سوشيال ميديا يحتشدون أمام معبر رفح
تجمع عدد من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا أمام معبر رفح منذ ساعات، تحت شعار “مرابطون حتى الإغاثة”، ومرددين هتافات لضرورة فتح المعبر ومرور المساعدات إلى أهل غزة.
رغم ملابس الحداد .. انتقادات لغناء أصالة في ظل استمرار معاناة أهل غزة
وجه الجمهور عدد من الانتقادات إلى الفنانة أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإصرارها على إحياء عدد من الحفلات المتتالية منها أمس الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الغناء بالفصحى.
إلغاء حفل جوائز MTV الأوروبية في باريس بسبب أحداث غزة
ألغي حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية بسبب مخاوف أمنية والوضع الراهن في العالم، وسط أحداث غزة، والصراع بين إسرائيل وحماس بحسب وصف عدد من المواقع الأجبية.
أنا نازل .. مدحت العدل يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية أمام النصب التذكاري
دعا المؤلف والمنتج مدحت العدل جميع المصريين للنزول ظهر اليوم، في كل الميادين المعروفة سابقا، ومنها المنصة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، لدعم القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية لرفض ما يحدث للشعب الفلسطيني وأهل غزة.
تضامنا مع القضية الفلسطينية .. باسم سمرة يدعو المصريين لوقفة أمام المنصة ظهر اليوم
ظهر الفنان باسم سمرة في فيديو جديد له يدعو المصريين للانضمام إلى الوقفة التضامنية على القضية الفلسطينية، وأهل غزة، ظهر الجمعة أمام المنصة بمدينة نصر.