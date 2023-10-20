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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرابطون حتى الإغاثة.. فنانون ومشاهير سوشيال ميديا يحتشدون أمام معبر رفح

صدى البلد

تجمع عدد من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا أمام معبر رفح منذ ساعات، تحت شعار “مرابطون حتى الإغاثة”، ومرددين هتافات لضرورة فتح المعبر ومرور المساعدات إلى أهل غزة. 

ونشر عدد من مشاهير السوشيال ميديا منهم الممثل محمد مكاوي وميرنا الهلباوي وغيرهم، صورا وفيديوهات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوثيق رحلتهم إلى معبر رفح، والانتظار أمام المعبر حتى فتح البوابات. 

ومن المقرر أن يتم فتح معبر رفح غدا، بعد ١٣ يوم من الحصار الممنهج ومنع دخول أي مساعدات ل مليون و ٣٠٠ الف مواطن فلسيطني في غزة تحت قصف متواصل علي المستشفيات والمدارس.

فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس 

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين. 

 

دعم نقابة المهن التمثيلية 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد على أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة فى مخالفة صارخة لكافة الاعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف البيان : ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الاراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء. 

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