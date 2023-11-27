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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن لن يحضر مؤتمر المناخ Cop28 في دبي.. تفاصيل

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أنه من غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ المنعقد في دبي هذا الأسبوع، لكنه سيرسل كبار المسؤولين الأمريكيين للمشاركة.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، حضر بايدن القمتين السابقتين لمؤتمر المناخ الأممي، ووضع معالجة تغير المناخ في قلب صنع سياساته. وتشكل السياسة البيئية جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن القومي التي تنتهجها إدارته.

وأشار كبار مساعدي البيت الأبيض إلى أن بايدن كان مشغولا بالتعامل مع أمور مثل الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يحضر ما يزيد عن 70 ألف مندوب cop28، ومن بين هؤلاء بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، الذي أكد أمس الأحد حضوره على الرغم من إصابته بالأنفلونزا.

وأصدر البيت الأبيض جدولاً يوضح أن بايدن سيحضر إضاءة الشجرة الوطنية ويستضيف اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الأنجولي جواو مانويل جونسالفيس لورينسو، والذي سيتضمن مناقشة حول المناخ والطاقة.

والحدث الآخر الوحيد الذي من المقرر أن يحضره بايدن هذا الأسبوع هو حفل استقبال للمكرمين في مركز كينيدي، بما في ذلك الممثل الكوميدي بيلي كريستال.

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