مكتب نتنياهو: وصول قائمة أسرى من حماس والمناقشات جارية بشأنها

أكد مكتب رئيس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين، أنه ورد إلى إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الـ11 الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بيت حركة حماس وإسرائيل.

وأضافت أن "المناقشات جارية بشأن القائمة التي تم استلامها خلال الليل وتتم مراجعتها حاليًا في إسرائيل. وسنضيف المعلومات عندما يكون ذلك ممكنًا".

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن القائمة التي تم نقلها يوجد بها "إشكالية" وأن "مفاوضات مكثفة" تجري لتغييرها.

وأكد المكتب أن القائمة تتم مراجعتها حاليا في إسرائيل،مضيفا: سنضيف المعلومات عندما يكون ذلك ممكنا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تلقت الليلة الماضية من حماس قائمة بأسماء 11 أسيرا سيتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة كجزء من المرحلة النهائية من صفقة تبادل الأسرى، على الرغم من وجود محادثات لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من الأسرى في مراحل إضافية.