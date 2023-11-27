يلتقي بنتنياهو ويزور غزة.. طائرة إيلون ماسك تهبط في إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن الطائرة الخاصة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك هبطت في مطار بن جوريون بإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن تم نشر ذلك على حساب التواصل الاجتماعي ElonJet الذي يتابع تحركات الطائرة حول العالم.

ووفقا للصحيفة سيلتقي ماسك خلال زيارته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج.

وبحسب الصحيفة فأن المليارير الأمريكي ماسك سيزور مدينة غزة.

وقالت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم أن يعرض على ماسك الفيديو التي تروج له إسرائيل حول العاليم والتي تزعم أنه يوثق عمليات قتل في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تسجيل بث صوتي مشترك معه.