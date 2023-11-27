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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يلتقي بنتنياهو ويزور غزة.. طائرة إيلون ماسك تهبط في إسرائيل

ماسك ونتنياهو
ماسك ونتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن الطائرة الخاصة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك هبطت في مطار بن جوريون بإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن تم نشر ذلك على حساب التواصل الاجتماعي ElonJet الذي يتابع تحركات الطائرة حول العالم.

ووفقا للصحيفة سيلتقي ماسك خلال زيارته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج.

وبحسب الصحيفة فأن المليارير الأمريكي ماسك سيزور مدينة غزة.

وقالت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم أن يعرض على ماسك الفيديو التي تروج له إسرائيل حول العاليم والتي تزعم أنه يوثق عمليات قتل في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تسجيل بث صوتي مشترك معه.

إيلون ماسك الطائرة الخاصة مطار بن جوريون تل أبيب بنيامين نتنياهو إسرائيل ماسك سيزور مدينة غزة

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