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وداعا لـ أزمة الأدوية| تدخل حكومي وقرار عاجل يُنقذ سوق الدواء.. حكاية مشروع “إسعاف 24”

صيدليات اسعاف 24
صيدليات اسعاف 24

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح 5 فروع تابعة لصيدليات "إسعاف 24"، بعد تطويرها، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

بإلإضافة إلي الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

النهوض بالخدمات الطبية

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها، يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات "إسعاف 24" بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز.  

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