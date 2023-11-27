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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص بينهم 5 سيدات في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

صدى البلد

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 سيدات، اليوم الاثنين، في حادث إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

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تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف مما أسفر عن 7 أشخاص بينهم 5 سيدات وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد معوض كمال 30 سنة، سائق مصاباً باشتباه كسر بالقدمين، ونجلاء فتحي محمد 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري نادية محمد حسن 50 سنة، وعزه كمال عبد المقصود 45 سنة، ودعاء عبد الحميد نظيم 30 سنة، وسوسن محمد عبد الوهاب 40 سنة، وعبد الحميد نظيم محمد 58 سنة وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.
وجرى نقل المصابين إلي مستشفي بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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