بدء توافد الفنانين على جنازة طارق عبد العزيز

وصل الفنان فتوح أحمد مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادًا لإداء صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.



وفور إعلان الخبر وتحولت صفحات موقع الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.



ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..





فيما كتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه و خرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل و انتقل الي الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه

أما نبيل الحلفاوي كتب: كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية".

كما حرص السقا على نعي صديقه الراحل قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب"