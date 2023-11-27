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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بطيبة يزورون حاضنة أعمال الجامعة للتراث

طلاب الفرقة الأولى
طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائى، لحاضنة الأعمال بطيبة للتعرف على مراحل صناعة الكاتشب داخل المصانع، وصناعة العبوات السيلوزية، تحت إشراف دكتور  محمد محمود النحاس، ود. محمد البدوي سعدي، أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

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بدأت الزيارة، بمحاضرة تعريفية بعنوان التحديات التى تواجه رائد الأعمال، والحلول المقترحة، ألقاها الدكتور أحمد شاهين، مدير حاضنة الأعمال، استعرض فيها دور الحاضنة فى التنمية الصناعية واحتواء رواد الأعمال والتسهيلات المقدمه لهم و"الكيس استدى"، لأكثر من مشروع انضم لحاضنة الأعمال.

ثم تعرف الطلاب على مراحل إنتاج الكاتشب، بداية من مرحلة جمع الثمار مرورا بالفرز والغسيل ثم مرحلة العصر والتصفية ثم التسوية والتركيز، ثم إضافة المواد اللازمة  نهاية بالتعبئة والتغليف، والاحتياطات اللازمة لكل مرحلة وعيوب صناعة الكاتشب وأسبابها والإجراءات المتعلقة بسلامه الأغذية داخل المصنع، كما تعرف الطلاب على مراحل صناعة الأكواب السيلوزية الصحية، بداية ببرمجة الماكينة، مرورا بمرحلة التغذية، ثم مرحلة تكوين الشكل الدائري نهاية بلصق الأجزاء حراريا وكيفية إجراء اختبار عدم التسريب.

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