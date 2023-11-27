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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤسسو 5 شركات بـ"البحث العلمي" ضمن قائمة فوربس للشخصيات المؤثرة تحت سن 30

جانب من الشركات
جانب من الشركات

استعرض أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول "قصص نجاح جديدة حققتها برامج الأكاديمية"، ومنها الحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، وكذا برنامج تنمية وتطوير.

وأكد  أيمن عاشور أن التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الدولية، يعُد من أسباب النجاح، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستواصل دعمها لهذا التوجه بكل قوة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم للمبتكرين ورواد الأعمال بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف محمود صقر أن أبطال قصة النجاح هم رواد أعمال شباب احتضنتهم ودعمتهم الأكاديمية ليصبحوا نماذج مضيئة في سماء عالم المُبتكرين ورواد الأعمال في مصر والعالم، لافتًا إلى أن الأكاديمية لديها خطة يتم تنفيذها منذ عام 2015 وبدأت تؤتي ثمارها في التصنيع المحلى لأجهزة التنفس الصناعي والصوامع البلاستيكية والأرز الهجين ومشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وساهم ذلك في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي.

وأوضح د. محمود صقر أن 5 من أصحاب الشركات المُحتضنة ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وكذا 3 من الشركات الناشئة ضمن برنامج تنمية وتطوير موقع متميز في قائمة فوربس تحت سن الـ 30 عامًا لعام 2023 ، التي تضم مجموعة من رواد الأعمال والمُبتكرين والرياضيين، وتُسلط الضوء على الإنجازات المتميزة للشباب العربي تحت سن الثلاثين، مشيرًا إلى أن خمسة شركات برنامج انطلاق هم "Crafty - Eyouth - Seavo - ReNile - Cropsa" لافتًا إلى أنه تبلغ قيمة هذه الشركات حسب التقديرات الأولية للخبراء حوالي 40 مليون دولار، ووفرت الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن مُخرجات برنامج (تنمية وتطوير) يأتي ضمن جهود الأكاديمية التي أثمرت عن إدراج ثلاثة من مشاريعها الناشئة، وهي Eyouth و Green Fashion و Renile ضمن قائمة  Forbes 30 under 30، حيث يقدم هذا البرنامج مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل التدريب والإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني اللازم لتطوير الشركات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية ناجحة، مؤكدًا أنه استفاد من هذا البرنامج حتى الآن أكثر من 2000 رائد أعمال، ساهموا في خلق أكثر من 6000 فرصة عمل.

ومن جانبه، أشار د. عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية والمُشرف على قطاع التنمية التكنولوجية إلى أن رحلة النجاح لم تكن سهلة حيث بدأت رحلة مؤسسي شركتي ReNile وSeavo  من "حاضنة ابني" في 2018 ،وهي إحدى الحاضنات التي يدعمها البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) التابع لأكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع جمعية اتصال، مضيفًا أن الأكاديمية قدمت للشركة الدعم المادي الذي بلغ 200 ألف جنيه والذي كان الخطوة الأولى لتأسيس الشركة، مؤكدًا على أن شركتي EYouth وفوزينا سابقًا Crafty، قد تم احتضانهم بحاضنة "Edventures" التابعة لشركة نهضة مصر، وهي من أبرز حاضنات برنامج لنطلاق الـ 43 والمُنتشرة في 12 محافظة، حيث حصلت الشركة على الدعم المالي الذي وصل إلى 500 ألف جنيه، فضلاً عن الدعم الفني والتدريب في مجالات ريادة الأعمال والتسويق والدعم القانوني وإدارة الأعمال، موضحًا أن شركة Cropsa ومؤسسها أبانوب جمال فقد احتضنتها الأكاديمية من بداية دعم مشروع التخرج الخاص به، مرورًا بفوزه فى معرض القاهرة الدولى للابتكار الذى تنظمه الأكاديمية سنويًا، والذي شهد فوز أبانوب جمال بجائزة احتضان بحاضنة من حاضنات الأكاديمية، الأمر الذى أهله ذلك إلى الاحتضان داخل حاضنة "جسر" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ونوه نائب رئيس الأكاديمية إلى أن انتقاء المشروعات في جميع الحاضنات يتم عن طريق خبراء مُتخصصين، لديهم رؤية أن تحقق شركاتهم نجاح كبير، ولكي يُصبح هؤلاء الشباب ناجحين في عالم ريادة الأعمال.

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