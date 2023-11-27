200 طائرة تصل مطار العريش محملة بالمساعدات إلى غزة

ارتفع عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولي، التي تنقل مساعدات لقطاع غزة قادمة بها من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية منذ فتح المطار أمام حركة استقبال المساعدات لغزة فى 12 أكتوبر الماضى إلى 200 طائرة، نقلت أكثر من 5000 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.



وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

200 شاحنة:

وقال إنه تم اليوم الاثنين ، دخول 200 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والخيام والمياه، إضافة إلى دخول 7 شاحنات وقود سولار وغاز.

كما وصل إلى الأراضي المصرية اليوم 15جريحا عن طريق معبر رفح البري لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.



