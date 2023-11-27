غادة جابر: توجد مشكلة في الأسعار تحتاج إلى ضبط حقيقي من قبل الرقابة

قالت الدكتورة غادة جابر أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تفاوت في أسعار السلع في الأسواق بين التجار، مؤكدة أن هناك مشكلة في الأسعار تحتاج إلى ضبط حقيقي من قبل الرقابة و الوزير.

غادة جابر: السكر سلعة غذائية إستراتيجية

وأضافت غادة جابر خلال لقائها مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن السكر سلعة غذائية إستراتيجية، وتعد من ضمن الأمن الغذائي المصري، لافتة إلى أن الأمن الغذائي أحد أهم عناصر الأمن القومي المصري.

وتابعت غادة جابر، قائلة :"لا يوجد سبب حقيقي لزيادة الأسعار، الدولة المصرية تنتج سكر أكثر من 90 % من استهلاك المصريين".

