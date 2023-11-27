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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هيئة الدواء: مليار و167 مليون دولار حجم الصادرات المصرية بالقطاع

زيارة لجنة الصحة
زيارة لجنة الصحة

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك مكاسب كبيرة حققتها الهيئة خلال العام الحالي.

وقال: إن الأرباح التى حققتها هيئة الدواء المصرية فى ملف التصدير وصل لنحو مليار و167 مليون دولار وهذا الرقم حجم صادرات مصر من الدواء.

وأشار الدكتور تامر عصام إلي أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقر لهيئة الدواء المصرية بجميع المحافظات المصرية ،وأصبح لنا اسم فى ااقارة الأفريقية والشرق الأوسط .

وحرص الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية علي عرض الدور الذى تقدمه هيئة الدواء المصرية وذلك خلال الزيارة الميدانية التى يقوم بها وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم للهيئة اليوم.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب  أهمية الدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر.

وقال الدكتور أشرف حاتم خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب:أن الهدف من الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصري هو قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية .


واستطرد الدكتور أشرف حاتم قائلا:كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق ، ولكن نأمل بأن يحس الشارع المصري بالدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية.

وشدد الدكتور أشرف حاتم على أننا بحاجة إلي الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد .
وقال إن الدواء فى مصر يسعر جبريا ،وهو أمر طيب ،ولكن مع وجود نقص فى أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر .

وطالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة الاستعانة بخريجى كليات الصيدلة دفعات 2019 ,2020,2021،وذلك لاستيعاب طموح هولاء الشباب وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصري .

الدكتور أشرف حاتم الدواء المصري الدكتور محمد الوحش الصحة هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء

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