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ديني

المحرصاوي يفتتح معرض الكتاب بالتعاون مع الأعلى للشئون الإسلامية بـ لغة عربية الزقازيق

افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب بالتعاون مع الأعلى للشئون الإسلامية

افتتح اليوم، أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، معرض الكتاب، الذي تعقده المنظمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق، وذلك بحضور الدكتور محمد عزت - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور سعيد الهلالي - عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور محمد حامد - وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، وعلي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة.

المحرصاوي يفتتح معرض الكتاب بالتعاون مع الأعلى للشئون الإسلامية بـ لغة عربية الزقازيق

يأتي هذا المعرض في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم ورعاية طلاب العلم، ويستمر المعرض لمدة يومين.

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على هامش افتتاح المعرض والدورة التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف لعدد من الأئمة والواعظات: إن إجادة علوم اللغة العربية ضرورة للأئمة والوعاظ حتى يتمكنوا من فهم النصوص فهما سليما والرد على الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتطرق إلى بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي يحدث الخلط فيها بسبب عدم فهم اللغة العربية، كما قدم الشكر لوزارة الأوقاف ومعالي الوزير أ.د محمد مختار جمعة، على الجهود الكثيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة للتعامل مع قضايا الواقع وفهمها فهما صحيحا، ولتعاونها مع المنظمة في إقامة معارض مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ليستفيد منها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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يقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

ويضم المعرض العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية وأحدث إصدارات الأوقاف الثقافية والدينية، ومنها: المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم وترجماته المتنوعة، والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والمختصر الشافي في الإيمان الكافي، وفي رحاب أسماء الله الحسنى، وموسوعة الثقافة الإسلامية، والكمال والجمال في القرآن الكريم، والمسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه، ووحدة القصيدة من النفسية إلى العضوية، وأساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، ومسيرة النقد الأدبي وقضاياه، وإنسانية الحضارة الإسلامية، والعملات الافتراضية المشفرة، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وإضاءات قرآنية، وحوار الأديان والثقافات، والعقل والنص، والجاهلية والصحوة، والتسامح منهج حياة، والشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، والأمن المجتمعي، والمرأة ودورها في الدولة الوطنية، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وفن المقدمات والخواتيم، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة، ومشروعية الدولة الوطنية، وتنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر، وصناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، وحماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، والدولة مفهومها وتطورها، وعقد المواطنة، والبحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، وغيرها من الإصدارات المتنوعة.

المحرصاوي معرض الكتاب الأعلى للشئون الإسلامية المنظمة العالمية لخريجي الازهر مديرية الأوقاف بالشرقية محمد المحرصاوي الأزهر

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