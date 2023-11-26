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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدينة الطلاب

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة بالمدينة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للبوابة الرئيسة للمدينة الجامعية، الجاري العمل بها على قدم وساق، إضافة إلى متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للسور الخارجي المحيط بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر بما يتناسب مع قيمة وعراقة جامعة الأزهر بتاريخها التليد على مدار أكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة بالمدينة الجامعية للطلاب

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار حرصه الدائم والمستمر على متابعة جميع أعمال التطوير التي تشهدها قطاعات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم.

وأشاد رئيس الجامعة بما لمسه على الطبيعة من أعمال التطوير التي تشهدها المدن الجامعية والتي تعد أكبر حركة تطوير في تاريخ المدن الجامعية بجامعة الأزهر في مدن القاهرة والأقاليم منذ نشأتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو هلال، مدير عام المركز الهندسي بالجامعة، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وخالد رزق، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر.

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رئيس جامعة الأزهر يهنئ كلية التربية الرياضية

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أسرة كلية التربية الرياضية عميدًا ووكيلًا وجميع منتسبيها؛ لفوز الكابتن محمد فرحات رجب، من خريجي الكلية، بالبطولة العربية لكمال الأجسام، التي أقيمت في الفترة من ١٧- ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري، وحصوله على لقب "بطل العرب" وتتويجه بالميدالية الذهبية، وكارت احتراف في كمال الأجسام فئة "كلاسيك فيزيك"، إضافة إلى حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فئة "البودي بيلدنج" ميزان 90 كيلو جرام.

وصرح الدكتور سعد عبد الجليل، عميد كلية التربية الرياضية، بأن طلاب الكلية وخريجيها يحققون مكاسب وبطولات محلية وعربية ودولية في جميع البطولات والمسابقات الرياضية، لافتًا إلى أن الفوز الأخير بالمركز الأول عربيًّا في بطولة كمال الأجسام يعد إنجازًا رياضيًّا جديدًا يضاف إلى سجل جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، تدعم جميع الأنشطة الثقافية والرياضية، وتحفز طلابها على تمثيل جامعتهم في جميع المحافل والفعاليات البناءة التي تطلقها الدولة المصرية.

يذكر أن اللاعب محمد فرحات الحائز على لقب "بطل العرب" في كمال الأجسام هو من مواليد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة الأزهر قسم المناهج وطرق التدريس عام ٢٠١٧م، ويعمل مدربًا لكمال الأجسام.

الأزهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر كلية التربية الرياضية مدير عام المدن الجامعية البطولة العربية لكمال الاجسام

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