رد مبالغ.. أيرلندا تعلق على قرار إسرائيل باستدعاء سفيرها لتوبيخه

علقت أيرلندا، اليوم الاثنين، على قرار الاحتلال باستدعاء السفير الأيرلندي لدى تل أبيب لإجراء محادثة "توبيخ"، مؤكدة أن هذا رد فعل مبالغ فيه إلى حد ما.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال وزير التعليم الأيرلندي، سايمون هاريس، إن قرار إسرائيل باستدعاء السفير الأيرلندي لتوبيخه كان “رد فعل مبالغ فيه إلى حد ما”.

وأضاف هاريس في حديثه لراديو “RTÉ”، أن أيرلندا "مبتهجة تمامًا" بالإفراج عن إميلي هاند البالغة من العمر 9 سنوات، وما يحدث هو "إلهاء كامل".

وتابع قوله حول استدعاء سفير بلاده “أعتقد أن هذا رد فعل مبالغ فيه إلى حد ما، لأكون صادقًا، وأعتقد أن بيان رئيس الوزراء كان واضحًا بشكل غير عادي. الشيء الرئيسي هو عودة إميلي هاند إلى عائلتها”.

يذكر أن إسرائيل هاجمت رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادنكار، بعد إعرابه عن الفرح بعد إطلاق سراح إيميلي هاند، التي أسرتها حركة حماس في غزة.

وكتب فرادنكار عبر منصة "إكس" الأحد: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

وأغضبت التغريدة وزيرة خارجية الاحتلال إيلي كوهين، فرد بتغريدة قائلا "السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!، مضيفا : "لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم اختطافها من جانب منظمة إرهابية (…) عار عليك"، وفقا لتعبيره.