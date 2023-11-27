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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة والتجميل بشوارع المنيا

حملات للنظافة والتجميل
حملات للنظافة والتجميل

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم .

 

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من جانبه ، قال اللواء أ. ح هاني بدوي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قامت بحملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة من الطريق العام بقرية صفط الخمار ومن أمام الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بدمشاو هاشم ونقل المخلفات إلى الظهير الصحراوى، ورفع الأتربة من شوارع الوحدة المحلية بنزلة حسين وتنفيذ أعمال تجميل بقرية البرجاية ، كما تم قص وتهذيب الأشجار والحشائش على "كورنيش النيل و " حي وسط وشمال المدينة " و" شارع مصر"، وذلك حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى بالمدينة.

وفى مركز ملوى ، أشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز إلى بالقيام بأعمال تمهيد وتسوية عدد من شوارع حي جنوب المدينة ومداخل الشوارع الجانبية ورفع كفاءتها، وتسهيل حركة السير أمام المارة من المواطنين و المركبات ، ورفع المخلفات من القرى و أحياء المدينة وذلك للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على صحة وحياة المواطنين .

وفى مركز بنى مزار، أوضح عماد حسن رئيس المركز أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة بحي شرق المدينة ورفع نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية أمام المصالح الحكومية بالحي ، إلى جانب قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بقرى (أبو جرج - صفط -الجندية ) ، ونقل القمامة إلى الأماكن المخصصة لها.

أما في مركز مطاي ، تابع هشام فايز رئيس مركز أعمال النظافة اليومية بقرى الوحدة المحلية ( منبال - بردنوها – إبوان- أبو عزيز – حلوة) ورفع القمامة والمخلفات ونقلها للمقالب العمومية، إلى جانب تسوية وتمهيد الشوارع المؤدية الى المصالح الحكومية، وإصلاح كشافات أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بالقرى ، وتابع أعمال الصرف الصحي بها ، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وفى ذات السياق ، أضاف الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية نفذت حملات نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات على طريق المحيط الذي يشمل قرى (كوم اللوفى- الحتاحتة -العمودين - طحا) ونقلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق ورفع الأتربة من على جانبي الطريق لتيسير الحركة المرورية .

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