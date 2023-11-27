مع دخول الشتاء.. الظلام يخيم على مستوطنات أوكرانيا ..وروسيا تستهدف محطات الكهرباء

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين، إن عاصفة ثلجية شديدة جلبت رياح قوية تغطي أوكرانيا، مما ترك أكثر من 2000 مستوطنة في 16 منطقة بدون كهرباء وأكثر من عشرة طرق سريعة مغلقة أمام المركبات، وفقا للسلطات.

ويأتي الطقس القاسي في الوقت الذي ينتشر فيه عشرات الآلاف من الجنود في مواقع الجبهة في الحرب المستمرة منذ 21 شهرا مع روسيا وفي ظل مخاوف من أن موسكو قد تستهدف شبكة الكهرباء بغارات جوية هذا الشتاء.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو في تليجرام، إن ما لا يقل عن 1370 شاحنة شحن عالقة و840 سيارة اضطرت إلى السحب بين الثلوج التي بلغ ارتفاعها في بعض الأماكن مترين (6.56 قدم).

وأضاف أن جنوب ووسط أوكرانيا كانا الأكثر تضررا.

شارك أكثر من 1500 من عمال الإنقاذ في جهود تنظيف ضخمة، وفقا لخدمة الطوارئ الحكومية، التي نشرت صورا للسيارات والحافلات والشاحنات التي انحرفت عن الطرق المغطاة بالثلوج.

وقال أكبر مزود خاص للطاقة في أوكرانيا، دي تي إي كيه، في وقت مبكر من يوم الاثنين إنه تمكن من استعادة الكهرباء لنحو 250 مستوطنة.

وفي يوم الأحد، حث رئيس بلدية ميناء أوديسا على البحر الأسود السكان على البقاء في منازلهم، وحذرت السلطات من أن انقطاع الكهرباء يتسبب في تعطيل إمدادات المياه التي تتوقف عن العمل بسبب توقف المضخات.

وقالت خدمة الحدود الأوكرانية أيضا يوم الأحد إن مولدوفا علقت مؤقتا دخول المركبات إلى أراضيها من نقطتين للعبور في منطقة أوديسا.

وفي العاصمة كييف، قال مسؤولو المدينة إن الطقس تسبب في تمزق أكبر علم للبلاد، لكنهم أضافوا أنه سيتم استبداله ورفعه مرة أخرى بعد تحسن الطقس.