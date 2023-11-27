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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خام برنت يتراجع صوب 80 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك+

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين 27 نوفمبر، ونزل خام برنت صوب 80 دولارًا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.
             
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، حلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5% إلى 80.21 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5% إلى 75.18 دولار للبرميل.
             
وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.


وجاء تراجع الأسعار في الشرق الأوسط بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ اجتماعًا وزاريًا حتى 30 نوفمبر لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا.
             
ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل لتوافق، حسبما ذكرت مصادر بالمجموعة لرويترز يوم الجمعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوبك+ لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.

وكانت أوبك + قد أعلنت عن تأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر إلى 30 من الشهر ذاته. وبحسب رويترز -نقلاً عن ثلاثة مصادر في أوبك+- فإن المجموعة تقترب من التوصل إلى حل وسط مع منتجي نفط أفارقة بشأن مستويات الإنتاج في 2024.

آراء المحللين
وقال محللون في آي.إن.جي إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل أوبك+ حول حصص الإنتاج على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا حتى العام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.

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