نقابة جابكو تشارك في مؤتمر عمالي حاشد لدعم ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، مؤتمرا عماليا موسعا لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن تأييد الرئيس السيسى لم يأت من فراغ، قائلا: إن هدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كل المجالات، وإن مصر تشهد منذ عام ٢٠١٤ سيمفونية من الحب والإخلاص والانتماء، لتصل إلى الجمهورية الجديدة.

وشاركت نقابة شركة جابكو في المؤتمر الحاشد في الصالة المغطاة بنادى المقاولون العرب برئاسة الأستاذ حسام يسري رئيس اللجنة وأعضائها محمد صلاح ومحمود سليم ومحمد قدري وإسلام بدوي وإبراهيم جمال وأحمد شكري.