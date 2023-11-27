بريطانيا تسجل أول إصابة بشرية بسلالة أنفلونزا الخنازير

أعلنت هيئة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، رصد أول إصابة بشرية بسلالة أنفلونزا "H1N2" المماثلة لأنفلونزا الخنازير.

وحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية، قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية في المملكة المتحدة بسلالة أنفلونزا الخنازير.

وأضافت الوكالة أن الشخص الذي أصيب بالمرض عانى من أعراض خفيفة وتعافى تمامًا.

وتم اكتشاف إصابة حوالي 50 شخصًا على مستوى العالم بهذا الفيروس في السابق، ولكن هذه هي أول حالة معروفة في المملكة المتحدة.

وأجرت السلطات الصحية مسحة للمريض، ووجد التحليل أن الفرد مصاب بسلالة الخنازير. ويتشابه الفيروس إلى حد كبير من الناحية الوراثية مع الفيروسات التي تصيب الخنازير، لكن من غير المعروف ما إذا كان المريض قد التقط الفيروس مباشرة من حيوان، أو من طعام، أو من شخص آخر، أو من مصدر آخر.

ويتتبع المسؤولون في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) الاتصالات الوثيقة بالمريض والحالات المخالطة له، حيث يتم رصد هذا الوضع مع زيادة المراقبة في العمليات الجراحية والمستشفيات في شمال يوركشاير، وهي منطقة في شمال إنجلترا.