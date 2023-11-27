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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصعب الأزمات.. انقسام كبير داخل إدارة بايدن بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انقسمت إلى معسكرين فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن هذه الأزمة أصبحت من أصعب الأزمات التي شهدتها رئاسة بايدن بأكملها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة عملت بشكل عاجل على زيادة المساعدات إلى غزة خلال فترة توقف القتال.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “نقوم بنقل ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا – محملة بالغذاء والماء والأدوية والوقود وغاز الطهي”.

وأضاف أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وتابع بايدن: “يجب التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يمكنهم العيش في تدابير متساوية من الحرية والكرامة”، مضيفا: “لن نتخلى عن العمل نحو هذا الهدف”.

بايدن الرئيس الأمريكي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إدارة بايدن

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