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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 1316 تعديا على 78 فدانا وتحرير 555 محضرا للمخالفين

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة طابقين مخالفين بدون ترخيص على مساحة 150م2 بمنطقة الهابيتات بمدينة بنها وجاءت الحملة وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف. 


وقال "محافظ القليوبية" أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر من إزالة عدد (1316 حالة) على مساحة ( 78 فدان و5 قيراط و22  سهم ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (552) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (69885م2) بإجمالي 1868 حالة ( مباني/زراعة) وتم تحرير عدد (555) محضر للمخالفين . 


وأكدَّ "الهجان" خلال جولته على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها. 

 
وشددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة،  لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين .


الجدير بالذكر أن المحافظة قد  أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .

القليوبية المتغيرات المكانية رؤساء الوحدات المحلية محافظ القليوبية وحدة المتغيرات المكانية الأراضى الزراعية

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