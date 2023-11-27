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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعلن بدء التشغيل التجريبي للسلم الكهربائي بمنطقة وابور الثلج ببنها

السلم الكهربائي
السلم الكهربائي

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال متابعة أعمال تشغيل  السلالم الكهربائية البديلة للسلالم الخرسانية بكوبري المشاة بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها عن بدء التشغيل التجريبي، وذلك تيسيرا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بتكلفة إجمالية ١٣,٥٠٠,٠٠٠ مليون جنيه.

ووجه الهجان بمتابعة تشغيل السلم الكهربائي على مدار الساعة، وذلك لأهميته للمواطنين وكبار السن وذوي الهمم وذلك لتوفير وتقديم أفضل خدمة وراحة لهم.

وكلف المحافظ رئيس مجلس المدينة، بتوفير فرد أمن على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة السلم الكهربائي، والاهتمام بنظافة السلم والمنطقة المحيطة به.

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