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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاقتصاد الإ.سرائيلي ينزف.. رقم خيالي يتكبده الاحتلال لتكاليف الحرب على غزة |تفاصيل

الاقتصاد الإسرائيلي
الاقتصاد الإسرائيلي

قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب على غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات له، أن هناك تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.

وأوضح يارون أننا بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن التأثير المباشر للحرب سيستمر حتى العام المقبل لكن بوتيرة أقل.

كما أشار إلى أنه تم بناء التوقعات للاقتصاد الإسرائيلي في المرحلة القادنة بأن الحرب ستكون في معظمها على جبهة واحدة وهي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد نحو 2.3 مليار شيكل (حوالي 600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة والتي تأثرت سلبا بشكل كبير إثر الحرب مع حماس.

وقال البنك المركزي الإسرائيلي، في بيان له، إن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن التوقعات سلبية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى العام المقبل بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7 بالمئة، مشيرة إلى آثار الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وتابعت أنه كان من المقرر قبل الحرب رفع توقعاتها لعام 2023 إلى 3.4%، وأن تأثير الحرب سيكون 1.4 نقطة مئوية، منوهة إلى أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو هو ضعف معنويات المستهلكين الذي من المرجح أن يترجم إلى ثبات الإنفاق الخاص إلى حد كبير، وهو المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6٪ هذا العام.

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