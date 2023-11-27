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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعاون.. المونتير عمرو عاكف: فخور بالعمل مع خالد يوسف في الإسكندراني

عمرو عاكف - خالد
عمرو عاكف - خالد يوسف

يعيش المونتير عمرو عاكف حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة حيث ينتظر عرض ثلاث أعمال سينمائية شارك ضمن فريق عملها في عام 2024، وهم "الاسكندراني" بطولة أحمد العوضي، و "شقو" بطولة عمرو يوسف، و"حوجن".

وانتهى المونتير عمرو عاكف مؤخرا من مونتاج هذه الأفلام التي يشارك في بطولتها عدد من النجوم،  حيث يتولى عاكف العمليات الخاصة بالجرافيك والمونتاج لهذه الأفلام.

وأعلن عمرو عاكف انتهائه من مونتاج فيلم "الاسكندراني"،  للمخرج الكبير خالد يوسف، والمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة، المقرر عرضه خلال عام 2024 بدور العرض السينمائية.

ونشر عمرو عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع المخرج خالد يوسف، وعلق عليها، قائلا: "الحمد لله تم الانتهاء من مونتاج فيلم الاسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف والمؤلف الكبير اسامة انور عكاشة".

وأضاف: "سعدت وفخور بالتعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف ومبسوط جدا بأول فيلم مونتاجي لأستاذ خالد واتعلمت منك كتير.. انتظروا فيلم الاسكندراني قريبا جدا".

كما كشف عمرو عاكف عن قرب انتهائه من مونتاج فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ، و إخراج كريم السبكي، حيث لا يبقى له سوى أيام قليلة جدا وينتهي من تصوير الفيلم بشكل كامل، المقرر عرضه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024.

ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، صورة تجمعه مع المنتج أحمد السبكي و المخرج كريم السبكي، وعلق عليها، قائلا: "المراحل النهائية لفيلم شقو ..مع صديقي واخويا المخرج الشاطر جدا كريم السبكي وحبيبي المنتج احمد السبكي فيلم عيد الفطر".

كما ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية، والتي تولى فيها مهمة الجرافيك والمونتاج، الفيلم العالمي "حوجن" المقرر عرضه خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

وعلق عاكف على مشاركته في الفيلم، قائلا:"مشروع كبير وكان حلم وتحدي بالنسبة ليا.. شكرا اخي وصديقي المخرج الكبير ياسر الياسري واي حاجة حلوة فالفيلم هو السبب فيها ومجهود جبار من مخرج بيحب كل تفصيلة".

يشار إلي أن فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، و بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل  والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

بينما فيلم"شقو"، من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

عمرو عاكف المونتير عمرو عاكف الإسكندراني المخرج خالد يوسف فيلم الاسكندرانى

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