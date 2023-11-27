بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة، على مدار خمسين يوما، تسببت في استشهاد وإصابة الآلاف وتهدم مئات المنشآت المدنية والصحية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز الإحصائيات التي تلخص خمسين يوما من المعاناة الفلسطينية في قطاع غزة:

-إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 14,854 شهيدا.

استشهاد 6150 طفلا.

استشهاد 4,000 امرأة.

69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

شهداء الكوادر الطبية (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين.

استشهد (26) من طواقم الدفاع المدني.

استشهد (65) صحفيا.

-عدد الإصابات أكثر من (36,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

نزوح الفلسطينيين في غزة

-نزوح 7.‏1 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة بنسبة 80% من السكان.

مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

-إلقاء 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.

-ثلث سكان غزة لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية.

-ارتكب الاحتلال أكثر من 1400 مجزرة.

-عدد المفقودين 7,000 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفلٍ وامرأة.

-عدد المقرات الحكومية المدمرة (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة.

عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (88) مسجداً.

عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً (174) مسجداً.

استهداف (3) كنائس.

عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي (46,000) وحدة سكنية.

(234,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي.

60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان.

-خروج (26) مستشفى ًو(55) مركزاً صحياً، عن الخدمة.

استهداف (56) سيارة إسعاف.

-اعتقال 3200 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

-إسرائيل ترحل 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.

-المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة، 11200 طن، حتى 19 نوفمبر 2023.

مساعدات مصر إلى غزة تمثل 4 أضعاف المساعدات المقدمة من 30 دولة.

بلغت مساعدات 30 دولة في العالم لغزة 3 آلاف طن.

-استقبال 383 مصابا في المستشفيات المصرية، من بينهم 28 طفلا مبتسرا.

-مقتل 392 ضابطا وجنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، من بينهم 71 عسكريًا في العملية البرية.

مقتل 59 شرطيا إسرائيليا.

مقتل 10 من جهاز الشاباك.

-1600 جندي إسرائيلي أصبحوا من معاقي الجيش.

-1200 قتيل إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.

-عدد الأسرى لدى حماس يتراوح بين 200 إلى 250.

طوفان الأقصى

المصادر:

المكتب الحكومي في غزة.

بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام البرلمان في نوفمبر 2023.

وزارة الصحة المصرية.

وزارة التضامن المصرية.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.