محمد عادل حكماً لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري النيل التى ستقام غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء على ملعب المقاولون العرب.

وتم تعيين طاقم حكام مكون من حكم ساحة محمد عادل، وحكم مساعد 1 يوسف البساطي، وحكم مساعد 2 خالد حسام طه، وحكم رابع إبراهيم محمد، وحكم فار محمد الحنفي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة، لمناقشة آخر الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ‏أعقبتها تدريبات خططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.‏

وواصل أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو تدريبات التأهيل البدني بالجري حول الملعب، واستكمال برنامج العلاج في «الجيم» ‏تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

كان الجهاز الفني قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

