إبراهيم عيسى: مد الهدنة في غزة ليومين إضافيين بجهود مصرية حثيثة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين تم عقب جهود مصرية حثيثة بمشاركة قطرية ودعم أمريكي مؤكد، مشيرا إلى أن الهدنة تمت بجانب استجابة وقبول فلسطيني وإسرائيلي لهذه الهدنة أن تجدد يومين.

إبراهيم عيسى يتحدث عن الهدنة

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهدنة في غزة تسببت في أن هدوء الأوضاع والصواريخ والمدافع والطائرات الإسرائيلي من التدمير والعدوان على غزة، موضحًا أن هذه اللحظات يتنفس فيها نفسًا هادئة وقدرة على التقاط الروح وتنفس الصعداء وراحة من أصوات القتال وهدم المنازل.

وتابع "لعل هذه الهدنة تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتخليص غزة من إرهاب هذا العدوان"، متمنيا أن تتمدد الهدنة ليتجنب الشعب الفلسطيني هذه المأساة التي يعيشها، وأن يكون العدوان وصل لنهايته في هذه اللحظة في قطاع غزة.