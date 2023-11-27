انفجارات عنيفة تهز خيرسون الأوكرانية

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة في خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

وذكرت صحيفة “سترانا”، أن "هناك تقارير عن انفجارات قوية في خيرسون".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن المساعدة المالية لأوكرانيا من الولايات المتحدة تمر حاليًا بلحظة حرجة بسبب الافتقار إلى المرونة في مسألة حجم حزم المساعدة.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن “واشنطن بدأت في تخصيص حزم مساعدات لكييف مع زيادة أقل من حيث مقدار الأموال التي يتم إرسالها".

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قائلا: "لقد حانت اللحظة الحرجة".